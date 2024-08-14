Прем'єр Естонії: РФ має заплатити за руйнування, які вона завдала Україні

Росія має заплатити за збитки, які вона завдала Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та глава уряду Естонії Крістен Міхал провели спільну пресконференцію. Під час неї Міхал висловив тверду підтримку Україні у її протистоянні з Росією.

Міхал наголосив, що Європейський Союз має збільшити витрати на оборону, щоб ефективно протистояти загрозам з боку Росії.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, своєю чергою, заявив, що Україна має повне право на захист своєї території, включаючи проведення операцій за її межами, наприклад, у Курській області.

Міхал повністю погодився з цією позицією, зазначивши, що Росія є постійною загрозою.

"(Російський диктатор Володимир, - ред.) Путін поважає лише силу" , - додав Орпо, наголошуючи на важливості єдності та рішучості у діях європейських країн.

Міхал також наголосив на необхідності того, щоб Росія понесла відповідальність за збитки, завдані Україні.