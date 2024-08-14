Силы обороны уничтожили российскую РЛС "Каста", стоимостью более $60 млн
Військові контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) у співпраці зі Збройними силами України (ЗСУ) знищили у Запорізькій області ворожу радіолокаційну станцію (РЛС) дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2". З посиланням на дані СБУ, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Вартість вищезгаданої РЛС стартує від 60 мільйонів доларів.
"Фактично ця радіолокаційна станція була "очима" російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував", - додає СБУ.
Вистежити РЛС вдалось завдяки контррозвідникам із 13 Головного управління СБУ, які "полюють" за таким рідкісними цілями.
Зазначається, що від початку повномасштабної війни підрозділи СБУ загалом уразили:
- 166 засобів російської протиповітряної оборони;
- 447 засобів радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.
39Н6 "Каста-2Е2" - це російська мобільна РЛС, що розроблена для системи протиповітряної оборони. Вона є частиною сучасної системи раннього попередження і контролю повітряного простору і призначена для виявлення, відстеження і ідентифікації повітряних цілей, таких як літаки, ракети та інші повітряні об'єкти. Серед її особливостей:
- РЛС може виявляти цілі на відстані до 300 км в залежності від типу цілі та умов роботи.
- активна фазована антена (AFAR), що дозволяє забезпечити високу точність виявлення і відстеження.
- станція встановлена на шасі, яке дозволяє їй переміщатися по різним територіям;
- РЛС інтегрується з іншими компонентами ППО для координації виявлення.