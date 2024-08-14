Эвакуации подлежат 183 населенных пункта Сумщины - Клименко

З початку літа Російська Федерація нанесла понад 2 тисячі ударів по території Сумської області. Росіяни застосували ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони, міномети. З посиланням на Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Через постійний російський терор першочерговій евакуації підлягає населення з 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області. Вже евакуйовано понад 20 тисяч людей, з яких майже 2,5 тисячі дітей" , - заявив Клименко.

На його думку, створення буферної зони на території Курської області є кроком, який допоможе захистити українські прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Сумській області почнуть діяти нові обмеження для громадян через активізацію бойових дій та збільшення активності російських диверсійно-розвідувальних груп.

З початку літа активність бойових дій в області різко зросла. Зокрема, через операцію ЗСУ в Курській області РФ, у Сумській ОВА попередили громадян про посилення авіаударів Росією.

Раніше вже повідомлялось про евакуацію з регіону та потребу вивезти з особливо небезпечних зон близько 20 тисяч людей.