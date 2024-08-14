В Австрії оголосили звинувачення ексрозвіднику, який міг працювати на РФ

Прокуратура Відня висунула звинувачення колишньому співробітнику контррозвідки Егісто Отту та ексдепутату від ультраправої Австрійської партії свободи Гансу-Йоргу Єневайну. Вони могли порушити службову таємницю. З посиланням на пресслужбу прокуратури, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Як з'ясували в прокуратурі, Енейван міг змушувати Отта дізнатися про конфіденційну інформацію і поділитися нею.

У свою чергу Отт міг, діючи від імені Єнейвана, міг доручити "невідомій посадовій особі" отримати інформацію про учасників зустрічі європейських спецслужб.

Також колишнього співробітника розвідки звинувачують у тому, що він міг передати ексдепутату від ультраправої партії імена співробітників спецслужб. Це поставило під загрозу нацбезпеку.

Таким чином, двом фігурантам загрожує до трьох років ув'язнення за порушення службової таємниці.

При цьому Отта підозрюють і в іншій справі, яка ведеться ще з 2017 року і стосується зловживання службовим становищем, таємної розвідки на шкоду Австрії, порушення службової таємниці і не лише.

Нагадаємо, у березні Austria Presse Agentur повідомляло про затримання колишнього розвідника Егісто Отта.

За даними ЗМІ, він міг допомагати колишньому члену правління німецької компанії Wirecard Яну Марсалеку створити шпигунський осередок для Росії.