У Бундестазі не виключають причетність РФ до диверсій на військових базах Німеччини

Депутати Бундестагу вважають, що інциденти на військових базах у Німеччині можуть бути пов'язані з диверсією Росії. З посиланням на Welt, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами представника вільної демократичної партії та голови комітету Бундестагу з питань оборони Маркуса Фабера, за актами саботажу в казармах у місті Кельн стоїть Росія.

"Через часову близькість інцидентів у двох казармах можна припустити, що ворожий суб'єкт хоче продемонструвати свої диверсійні можливості тут, у нас. Суб’єкт, який зараз найбільше в цьому зацікавлений - це Путін" , - заявив він.

Його думку підтримав член Партії зелених та голова комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц.

"Звичайно, є підозра, що це може бути російська диверсійна операція" , - сказав він.

Ноц зауважив, що це "конкретна робоча гіпотеза".

"Ніхто не повинен сумніватися в тому, що щось подібне можливо, і що Росія також має достатню скрупульозність, щоб здійснювати такі дії" , - розповів Ноц.

Сьогодні вдень стало відомо, що у німецькому Кельн-Вані казарми Бундесверу були повністю опечатані. Згодом стало відомо, що правоохоронці розслідують можливу диверсію.

Також у ЗМІ повідомили про ще одну диверсію, яка сталась на авіабазі НАТО у місті Гайленкірхен. Там також могли забруднити питну воду.