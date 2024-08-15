КНДР вперше після пандемії відкриє кордони для туристів

Північна Корея вперше за майже п'ять років збирається відкрити свою країну для масового туризму. Країна дозволить в'їзд іноземцям після того, як закрила свої кордони на початку пандемії COVID-19. Про це повідомляє Bloomberg, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як заявили два великих туроператори, вони отримали повідомлення від своїх партнерів у КНДР про те, що відновлення подорожей розпочнеться в грудні 2024 року. Компанія KTG Tours також опублікувала в соціальних мережах повідомлення, що відвідувачі зможуть поїхати в Самджійон з цієї зими.

Зазначається, що північнокорейський режим почав послаблювати обмеження на кордоні близько року тому, але не відкрився для туристичних груп. Вони, своєю чергою, були джерелом готівки для держави з мізерними валютними резервами.