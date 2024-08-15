В Україні подорожчав проїзд громадським транспортом: у яких містах платять більше

Тарифи на проїзд у міському транспорті зросли за січень-липень 2024 на 5,7% - з 9,0 гривень до 9,5 гривень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Держстату.

За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду у Львівській області, де квиток подорожчав на 8% до 15,7 гривень.

Далі йдуть Житомирська область (подорожчання на 50% до 15,0 гривень) і Чернігівська область (подорожчання на 15,3% до 13,8 гривень). У Києві вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.

Найнижча вартість проїзду у Київській (5,0 гривень), Херсонській (6,0 гривень), Кіровоградській (6,5 гривень) та Харківській областях (6,6 гривень).

Дані по Закарпатській області відсутні. Крім того, Держстат не дає даних по Донецькій та Луганській областях.

Інформація Держстату стосується лише муніципального транспорту і не включає вартість приватних маршруток.

Ціни на пальне

За даними статистичного відомства, у липні 2024 року, порівняно з груднем 2023 року, бензин А-92 подорожчав на 5,1% до 49,9 гривень за літр, бензин А-95 подорожчав на 6,1% до 53,6 гривень за літр. . Дизельне паливо подешевшало на 1,5% - до 50,1 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 20% до 25,7 гривень за літр.

За даними Держстату, інфляція в Україні у липні у річному вимірі прискорилася до 5,4%, незважаючи на те, що місячна інфляція була на рівні 0%.