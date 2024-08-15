Російський Райффайзенбанк припиняє проводити перекази валюти за кордон

Райффайзенбанк припиняє проводити грошові перекази фізичних осіб в іноземній валюті, повідомляє Економічна правда.

Райффайзенбанк з 2 вересня припинить здійснювати вихідні перекази у валюті для клієнтів фізосіб.

Повідомляється, що обмеження було запроваджено у зв'язку з рішенням материнської структури банку - австрійської групи RBI, припис якої, зі свого боку, видав Європейський центробанк.

"Нам шкода, якщо ця ситуація порушить ваші фінансові плани, але ми не можемо вплинути на це рішення" , - заявили в Райффайзенбанку.

Через вимоги ЄЦБ можуть закритися й інші продукти банку, а якщо керівництво не встигне виконати приписи регулятора, то кредитній організації в Росії взагалі загрожує повне припинення роботи.

Крайній термін для оформлення валютних переказів за кордон - 16.00 мск 30 серпня, після цього часу банк перестане приймати заявки від клієнтів.