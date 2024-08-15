ЗМІ: У Сумах пролунав вибух після повідомлення про загрозу балістики

У Сумах вдень 15 серпня пролунав вибух – за декілька хвилин військові повідомляли про швидкісну ціль через область, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють"Суспільне", Повітряні сили.

О 13.46 повітряники повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. У столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу.

За лічені хвилини ЗМІ написали, що у Сумах було чути звук вибуху. О 13.48 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль через Сумщину.

О 14.12 оголосили відбій.