Сирський: ЗСУ просунулися ще на 1,5 км на Курщині та контролюють 82 населені пункти

Від початку доби 15 серпня Збройні сили України просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області і вже контролюють 82 населених пункти РФ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на засіданні Ставки 15 серпня.

Генерал-полковник повідомив, що від початку поточної доби Сили оборони України на окремих напрямках просунулися в Курській області на відстань від 500 метрів до 1,5 км та відбили три атаки противника, продовжують ведення наступальних дій.

Всього з початку операції в Курській області, за словами Сирського, українські війська з боями просунулися на 35 кілометрів, взяли під свій контроль 1150 кілометрів квадратних території РФ та 82 населених пункта.