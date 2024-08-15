Лукашенко закликав усіх до переговорів аби закінчити "драчку" в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що треба сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні, бо "вона нікому не потрібна". Слова Лукашенка наводить держагентство "Белта", повідомляє Українська правда.

"Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять - високопоставлені люди. Дослівно: "Нехай б'ють один одного - українці, росіяни - нехай у цьому казані всі подохнуть" , - заявив білоруський диктатор.

Лукашенко вважає, що продовження війни хочуть "високопоставлені особи" "американського походження".