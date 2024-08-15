Генштаб: З початку доби сталося понад 60 бойових зіткнень

На фронті від початку доби 15 серпня відбулось 68 бойових зіткнень, найважча ситуація зберігається на Покровському напрямку.﻿﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00 15 серпня, повідомляє Українська правда.

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Липців, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог проводив п’ять наступальних дій у бік Глушківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку противник штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку впродовж дня точилися шість боїв.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення неподалік Часового Яру, у результаті яких росіяни зазнали поразки.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 10.

Дослівно: "На Покровському напрямку росіяни здійснили 23 штурмові дії у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка та Скучне. Українські захисники стримують натиск військ РФ та відбили 15 атак, вісім боєзіткнень досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники сім разів безрезультатно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку противник три рази штурмував наші позиції у районах Микільського та Рівнопілля. Успіху не мав.

Крім цього, залучивши авіацію, ворог випустив НАРи по Новодонецькому.

На Оріхівському напрямку відбулося боєзіткнення біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки двічі атакуючи оборонні рубежі українців".