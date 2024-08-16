Канада дозволила використовувати свою зброю Україні на території РФ

Україна може вільно використовувати передані Канадою танки і бронемашини та іншу техніку на території Росії. Про це заявили у міністерстві національної оборони Канади, повідомляє Європейська правда.

Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

"Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність" , – заявила Андре-Анн Пулен, речниця міністерства оборони Канади.

"Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні" , – додала вона.

Не відомо, чи було канадське озброєння в руках українських бригад, коли вони розпочали свою операцію на території Курської області РФ.

Між тим, кадри, зняті телеканалом CNN на українському кордоні в четвер, показали, як патрульний автомобіль Senator канадського виробництва перетинає кордон з Росією.

Пулен зазначила, що канадська допомога завжди відповідає вимогам Договору про торгівлю зброєю – міжнародної угоди, покликаної зменшити незаконні поставки зброї та порушення прав людини.