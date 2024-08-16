ОВА: Від російської агресії у трьох областях загинуло та поранено понад 30 осіб

У Харківській, Херсонській та Донецькій областях за добу 15 серпня нарахували 31 цивільних загиблими та пораненими, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Донецька ОВА, Херсонська ОВА, Харківська ОВА.

За 15 серпня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: 2 у Верхньокам'янському і 1 у Миколаївці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення – троє у Новогродівці та двоє у Костянтинівці.

У Харківській області внаслідок обіднього обстрілу села Приколотне горіли меблі та конструктивні елементи та дах складської будівлі. Постраждали 6 людей. Загинули 45-річний та 58-річний чоловіки.

Також у Золочеві внаслідок обстрілу горів будинок, пошкоджено заклад дошкільної освіти, Золочівський будинок культури, три магазини, 30 приватних будинків, будівлі Центру надання адміністративних послуг, приватне підприємство.

Всього у селі постраждало 6 осіб, з них 1 дитина.

У Херсонській області за четвер одна людина загинула, ще п’ятеро поранені (з них одна дитина).

Вже у п’ятницю через обстріл Томиної Балки о 6 ранку постраждав 71-річний чоловік, який перебував у приміщенні.

Перед цим російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці, постраждала 65-річна місцева жителька.