ФБР навідалось з обшуком у заміський маєток у Вірджинії неподалік від Вашингтона, який належить російсько-американському пропутінському політологу і ведучому "Первого канала" Дмитрію Саймсу та його дружині. Про це пише місцеве видання Rappahannock News, повідомляє Європейська правда.

Речниця ФБР заявила виданню, що це була "санкціонована судом правоохоронна діяльність" та відмовилась від подальших коментарів.

Один із сусідів розповів, що численні співробітники правоохоронних органів з ранку вівторка приїжджали і від'їжджали з маєтку під назвою "Патрія" у Хантлі, вивозячи предмети на вантажівках і причепах. Агенти знову повернулися до маєтку в четвер вранці.

Подружжя купило маєток площею 53 гектари у 2021 році за 1,63 мільйона доларів.

Саймс перебуває за межами США і розповів виданню, що він "спантеличений і стурбований" тим, що жоден правоохоронний орган не зв'язався з ним з приводу обшуку його власності.

"Я, безумовно, зроблю кроки, щоб отримати належну інформацію, а потім вжити належних заходів" , – сказав він.

Саймс є співведучим програми про міжнародні відносини на російському державному "Первом канале". Його ім'я неодноразово з'являлося у звіті Роберта Мюллера через його зв'язки з посадовими особами передвиборчого штабу Дональда Трампа та з російськими державними посадовцями, але йому ніколи не висували жодних звинувачень.

Протягом десятиліть Саймс був добре відомий у дипломатичному світі Вашингтона і вважається експертом у російських справах. Він був багаторічним президентом і головним виконавчим директором Центру національних інтересів, аналітичного центру державної політики, заснованого колишнім президентом Річардом Ніксоном, який він залишив у 2022 році.

У пропагандистській програмі на "Первом канале" Саймс позиціонував себе як зовнішньополітичний реаліст, що виступає за співпрацю між Вашингтоном і Москвою, але з часом Саймс став повністю пропутінським.