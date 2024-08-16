Рейтинг банків України з прибутку: скільки заробили за півроку

Платоспроможні банки України за січень-червень 2024 року отримали 79,041 млрд гривень прибутку після оподаткування, що на 18% більше, ніж рік тому, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Національного банку України (НБУ).

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 30,648 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (8,813 млрд гривень), на третьому - державний Укрексімбанк - 4,358 млрд гривень

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк – 4,310 млрд гривень та приватний ПУМБ – 3,822 млрд гривень.

За даними НБУ, 55 із 62 банків отримали прибуток на суму 79,212 млрд гривень, а сім банків показали збитки на 171 млн гривень.

Прибуток банків

Нагадаємо, за даними НБУ, банки наростили прибуток за перше півріччя 2024 року на 16,8% до 79,0 млрд гривень. За даними НБУ, головні фактори прибутковості - збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування до резервів на шкоду від активних операцій.

За уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд. гривень чистого прибутку.

Нагадаємо,платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд. гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд. гривень).