Держдеп США схвалив продаж ракет Patriot Німеччині на 5 млрд доларів

Державний департамент США схвалив можливий продаж урядові Німеччини ракет підвищеної дальності Patriot та пов'язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю 5 мільярдів доларів США. Про це йдеться у повідомленні американського Агентства оборонного співробітництва, повідомляє Європейська правда.

Уряд Німеччини звернувся з проханням придбати до 600 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE).

"Цей продаж підтримає зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни-члена НАТО, яка є важливою силою для політичної і економічної стабільності в Європі" , – йдеться у повідомленні агентства.

Там стверджують, що продаж покращить здатність Німеччини протистояти поточним і майбутнім загрозам і підвищить обороноздатність її збройних сил. Це сприятиме досягненню мети Німеччини щодо вдосконалення національної і територіальної оборони, а також оперативної сумісності з силами США і НАТО. Німеччина не матиме жодних труднощів з прийняттям цього обладнання на озброєння своїх збройних сил.

"Запропонований продаж цього обладнання та підтримка не змінять основний військовий баланс в регіоні" , – зазначили в агентстві, додавши також, що цей продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Остаточно продаж ще має затвердити Конгрес США.

Раніше компанія Raytheon, що входить до складу корпорації RTX, отримала від Агентства НАТО з підтримки і постачання (NSPA) контракт на постачання Німеччині ракет Patriot GEM-T вартістю 478 мільйонів доларів.

У липні ЗМІ повідомляли, що план США щодо збільшення на японських заводах виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, які поставляють Україні, має проблеми через дефіцит критично важливого компонента, що виробляє компанія Boeing.