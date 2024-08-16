ЗМІ: У Приморському Краї стався масштабний збій у подачі електрики
У Приморському краї 16 серпня стався масштабний збій у подачі електрики, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє "Радіо Свобода", Astra, Readovka.
Влада запевняє, нібито вибуху та НП зовнішнього характеру на місці немає.
Попередня причина відключення електроенергії в Примор'ї - технологічне порушення роботи обладнання Приморської ГРЕС, повідомили в ДРСК.
ЗМІ пишуть, що міста залишилися без електроенергії після тренування "з відпрацювання нештатної ситуації, пов'язаної з відключенням високовольтної лінії електропередачі".
У регіоні зупинилися електрички, низка жителів поскаржилися на проблеми з мобільним інтернетом, у містах не працюють світлофори, немає світла в лікарнях, перекрито мости.
В одному тільки Владивостоці без світла наразі залишаються понад 1,8 млн осіб.