Затримано двох очільників ТЦК: при обшуках знайшли більше 1 млн доларів

На схемі з ухилення від мобілізації викрили начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектації, а також їхнього спільника: під час обшуків у них вилучили понад 1 мільйон доларів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє СБУ, Офіс генпрокурора.

За даними слідства, керівники Бориспільського та Бучанського ТЦК організували схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Вони забезпечували виготовлення підроблених медичних документів, які в подальшому слугували підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до військової служби та їх виключення з військового обліку.

На цей час задокументовано більше 20 осіб, які у такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації.

До своєї протиправної діяльності підозрювані намагалися залучити службових осіб Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України для безперешкодного затвердження необхідних документів, зазначають в ОГП.

У приміщеннях ТЦК, а також за місцем проживання керівників ТЦК, їхнього спільника, "ухилянтів" та в автомобілях фігурантів правоохоронці провели 33 обшуки.

Було вилучено майже пів мільйона доларів США, ще понад 600 тисяч доларів США у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних.

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