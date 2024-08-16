У Литві оштрафували ще одну компанію за порушення санкцій проти Росії

Литовська митниця оштрафувала на 1,27 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій компанію, що імпортує до Литви вугілля та каучук з Росії, повідомляє Європейська правда.

Назву компанії не розголошують. Відомо, що справою займався відділ інспекції суб'єктів господарювання Каунаського територіального митного управління.

Генеральна прокурорка Литви Ніда Грюнскене нещодавно заявила, що зараз ведеться понад 50 досудових розслідувань щодо спроб порушення міжнародних санкцій проти Росії і Білорусі.

У вівторок Служба розслідування фінансових злочинів повідомила, що офіційні підозри в порушенні міжнародних санкцій і контрабанді товарів до Росії на загальну суму майже 2 мільйони євро були пред'явлені семи особам і чотирьом компаніям.

Митниця повідомила минулого тижня, що литовська компанія-експортер автомобілів була оштрафована на 13,6 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій.

Пізніше кілька джерел повідомили BNS, що йдеться про компанію Biovarda, яка базується у Вільнюсі.