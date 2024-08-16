Британська розвідка: РФ розгорнула більші війська на Курщині після дезорганізації

Росія розгорнула більше військ у Курській області після початкового "безладу і дезорганізації" минулого тижня, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 16 серпня.

Міноборони Британії констатує, що українські війська проникли в прикордонний регіон Росії "на глибину від 10 до 25 км на фронті приблизно 40 км".

У повідомленні зазначається, що російські оборонні лінії та прикордонні війська були "не готові" до атак, що відбулися минулого тижня.

"Після початкового безладу і дезорганізації російські війська розгорнули більші сили в регіоні, в тому числі, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення" , – заявили в Міноборони Британії.

"Вони також почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись запобігти просуванню українських військ" , – йдеться в огляді.

У США раніше заявили, що Росія, схоже, перекинула до Курської області кілька тисяч військовослужбовців з окупованих територій України для протидії успішному українському наступу.