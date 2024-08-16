На Черкащині викрили священика УПЦ МП, який агітував за Росію

На Черкащині викрили настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння Черкаської єпархії УПЦ МП, який виправдовував повномасштабну війну Росію проти України.﻿﻿ З посиланням на СБУ, Черкаську обласна прокуратуру, співрозмовника в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

За даними джерела УП, йдеться Петра Тараненка – настоятеля Свято-Троїцької парафії Черкаської єпархії УПЦ МП.

За даними слідства, фігурант поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон.

Також 51 річний церковник розсилав відеоролики місцевим жителям через популярні месенджери, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів і намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.

У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.

Зазначається, що ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинних дій представника УПЦ МП.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України та глорифікації її учасників.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

У спецслужбі звертають увагу, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ клірики Черкаської єпархії УПЦ МП отримали 8 підозр за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди.