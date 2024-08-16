Великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. Сьогодні, 16 серпня, уряд підтримав зміни до постанови.﻿ З посиланням на заяву голови Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Міністр наголосив, що аварійні бригади провайдерів та операторів відновлюють телеком-інфраструктуру, щоб попри знеструмлення й обстріли в українців був звʼязок та інтернет.

Компанії зможуть забронювати працівників бригад, щоб люди й надалі могли залишатися на звʼязку. Детальні вимоги до компаній міністр представив у вигляді інфографіки:

Ключові умови для бронювання працівників:

в компаній має бути статус критично важливого підприємства

вона повинна виконувати вимоги НЦУ.

"Президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень, рішення про бронювання працівників - один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей" , - пояснив Федоров.

Бронювання військовозобов'язаних працівників - це надання тимчасової відстрочки від мобілізації ключовим працівникам підприємства, які є критично важливими для забезпечення їх стабільного функціонування.