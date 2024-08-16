Війна повернулася додому - міністр оборони Латвії про Курщину

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, коментуючи події у Курській області, заявив, що розв'язана РФ війна проти України "певною мірою повернулася до себе додому".﻿ Про це він сказав в інтерв'ю, повідомляє Голос Америки.

Операцію ЗСУ у Курській області латвійський міністр розглядає як абсолютно легітимні дії у війні самозахисту, боротьбі за свободу і цілісність України.

Він нагадав позицію Латвію про те, що Україна має право завдавати ударів по російській території.

"Зараз ми бачимо, що війна певною мірою повернулася до себе додому. Війну розпочав Путін і Росія" , – наголосив він.

За словами Спрудса, події у Курській області нагадують Росії про "елемент самознищення".

"Я казав це на початку, що насправді Путін вагітний самознищенням, і рано чи пізно це повернеться назад. Тож тепер, як точно сказав президент Зеленський, війна повернулася туди, звідки розпочалася" , – зазначив він.

Міністр додав, що йдеться і про "дуже, дуже важливий сигнал" про те, що Росія не може виграти цю війну.

"Рано чи пізно, звісно за підтримки союзників, Україна виграє цю війну, і я в цьому абсолютно впевнений. І це займе стільки часу, скільки буде потрібно. Але Україна повинна виграти цю війну" , – резюмував Спрудс.

Українська операція у Курській області отримала позитивну оцінку німецького генерал-майора Крістіана Фройдинга, який очолює координаційний центр із питань України в німецькому Міноборони.

Розвідка британського Міноборони водночас відзначає, що Росія розгорнула більше військ у Курській області після початкового "безладу і дезорганізації" минулого тижня.