Коронавірус в Україні: лікар розповіла про особливості нового штаму COVID-19 FliRT

В Україні зростає захворюваність на коронавірус. Виявили і новий штам COVID-19 – FliRT, який відзначається високою заразністю, повідомляє РБК-Україна.

Які особливості перебігу захворювання цього літа та як лікуватися, розповіла головний терапевт медичної мережі "Добробут" Ірина Левада.

Які симптоми коронавірусного захворювання цього літа

У МОЗ України днями повідомили про зростання захворюваності на коронавірус – у липні зафіксували майже 12 тисяч випадків, тоді як у червні було лише близько 2000 випадків.

В Україні циркулюють 10 варіантів штаму Omicron. Виявили і його підвид FliRT, який вже викликав спалах захворюваності у Європі та США.

"FliRT – найбільш небезпечний, бо дуже заразний. Перебіг хвороби особливо не відрізняється, але у перші 3-5 днів може бути дуже висока температура, до 40 градусів доходити. Інші катаральні прояви такі самі. При цьому вірус все одно не призводить у більшості людей до наслідків, що потребують госпіталізації, штучної вентиляції легень" , - говорить Ірина Левада.

Випадки складного перебігу теж можуть бути, але це залежить від хронічних захворювань людини, зауважує лікар.

"Також повернулися симптоми, як у 2020-му році – у багатьох людей відсутній нюх і смак. І у великого відсотку людей сильна інтоксикація, страшенна слабкість" , - додає вона.

Водночас лихоманка буває не в усіх, хто хворіє на коронавірус. Може бути і незначне підвищення температури, і безсимптомне протікання.

"Може бути, що людина просто себе погано почуває, а в оточенні були люди, які нещодавно захворіли на COVID. Йде робить тест – і він позитивний" , - розповідає медик.

Чи потрібна самоізоляція і як лікуватися

Якщо людина кашляє, має слабкість і задишку, і має пульсоксиметр, їй треба поміряти собі сатурацію. Якщо приладу немає, то при таких симптомах треба викликати невідкладну допомогу, наголошує Ірина Левада.

"Якщо ви зрозуміли, що у вас симптоми коронавірусу, якщо в оточенні є люди, які нещодавно захворіли, і якщо тест на COVID показав позитивний результат, ви маєте 5 днів залишатися вдома. Самоізоляцію на період, коли людина максимально заразна, ніхто не скасовував" , - звертає увагу лікар.

Чи носити маску, залишається на розсуд людини.

Ірина Левада розповідає, що при перебігу хвороби без ускладнень достатньо симптоматичного лікування:

жарознижувальні препарати;

краплі в ніс;

для горла льодяники, спреї;

пити більше води.

"Але мають бути "червоні прапорці", коли треба звертатися до лікаря. Це виражене погіршення загального самопочуття, температура, яка не збивається, задишка" , - зазначає вона.

Лікар додає: в Україні в аптеках є двокомпонентний противірусний препарат, який був розроблений для лікування COVID у пацієнтів із групи ризику. Його приймають у перші 3-5 днів хвороби. Сімейний лікар може порадити цей препарат і виписати на нього рецепт.

Водночас людям із нескладним перебігом захворювання Ірина Левада не радить самостійно починати лікуватися популярними антивірусними препаратами (наприклад, новірин чи аміксин), бо було доведено, що вони не діють при гострих респіраторних вірусних інфекціях, тим більше – при COVID.

"Лікарі зараз прискіпливо дивляться навіть, щоб призначити антибіотик – для цього мають бути спеціальні покази. На вірусні інфекції вони не мають ніякого впливу, профілактично їх не приймають. Лікар спочатку призначить обстеження і в залежності від симптомів, тривалості захворювання скаже, чи варто приймати антибіотик" , - пояснює Ірина Левада.

Скільки часу людина хворітиме на коронавірус, залежить від супутніх захворювань. Лікар зазначає, що температура має піти на спад вже до 5-го дня, а людина може видужати за 7 днів.

Чи треба знову вакцинуватися

COVID у нас уже не пандемія, а звичайна вірусна інфекція, як грип. Це вчені прогнозували у 2020 році, але для цього треба було пройти шлях загальної вакцинації, зазначає Ірина Левада.

"На початку серпня 2024 року вийшли оновлені рекомендації МОЗ із запобігання COVID. Там чітко визначено, що для всього населення має бути одна вакцинація. Ревакцинація потрібна тим, хто у групі ризику" , - пояснює лікар.

Людям, які у групі ризику, рекомендується робити бустерну вакцину від COVID кожні 6-12 місяців:

ті, хто має багато хронічних захворювань (наприклад, ішемічну хворобу серця, гіпертонічну хворобу, ожиріння, цукровий діабет);

віком від 60 років;

вагітні;

ті, хто мають імунодефіцит;

хто має онкологію.

Вакцинація буде запобігати важкому перебігу коронавірусної хвороби у цих людей.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні захворюваність на COVID зросла вшестеро. Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

На початку серпня в Івано-Франківській області 80-річна жінка померла від нового штаму COVID-19 FLiRT. Вона мала супутні захворювання.