NYT: Іран відкладе "відплату" Ізраїлю за ліквідацію лідера ХАМАС

Іран, ймовірно, відкладе заплановану "відплату" Ізраїлю після того, як у Тегерані ліквідували лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію. Причиною є переговори щодо припинення вогню у Секторі Газа, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання нагадало, що американські, ізраїльські, єгипетські та катарські чиновники зустрілися у п'ятницю у столиці Катару Досі для переговорів щодо врегулювання розбіжностей між Ізраїлем та ХАМАС.

Після таких переговорів прем'єр-міністр Катару Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тані зателефонував виконувачу обов'язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані. За інформацією джерел видання, катарський чиновник закликав Іран утриматися від будь-яких дій, які б могли призвести до ескалації.

Наступного дня після переговорів ізраїльська розвідка, за даними співрозмовників NYT, спостерігала зниження рівня боєздатності ракетних підрозділів Ірану та "Хезболли".

При цьому джерела видання додали, що їхні оцінки швидко змінюються "у зв'язку із мінливістю подій".

Як нагадує NYT, останнім часом прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху посилив умови для припинення вогню у Секторі Газа. Зокрема, він вимагає, щоб ізраїльські військові залишилися на кордоні Сектору Газа з Єгиптом, щоб не дати бойовикам ХАМАС отримати нову зброю.

Ліквідація Ханії

Нагадаємо, 31 липня в Тегерані було ліквідовано лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію. Він приїхав до Ірану, щоб відвідати інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

Влада Ірану відразу звинуватила в інциденті ізраїльські спецслужби. За даними іранської влади, по гостьовому будинку, де знаходився Ганія, нібито було завдано ракетного удару.

При цьому західні ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що Ганію було вбито внаслідок вибуху бомби, яку заклали в гостьовому будинку за кілька місяців до інциденту.