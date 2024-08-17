Ракетний удар по житловому кварталу Сум: кількість поранених зросла
Ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу міста Суми – двоє людей звернулися за допомогою до медиків, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила прокуратура Сумщини.
За даними слідства, 17 серпня 2024 року близько 06:05 год ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу міста Суми.
Засіб ураження влучив у автостоянку, внаслідок чого пошкоджено будівлю торгівельного центру, 5 багатоповерхових будинків, щонайменше 15 транспортних засобів, які знаходились на автостоянці.
За медичною допомогою звернулися двоє цивільних.
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