Ракетний удар по житловому кварталу Сум: кількість поранених зросла

Ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу міста Суми – двоє людей звернулися за допомогою до медиків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 17 серпня 2024 року близько 06:05 год ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу міста Суми.

Засіб ураження влучив у автостоянку, внаслідок чого пошкоджено будівлю торгівельного центру, 5 багатоповерхових будинків, щонайменше 15 транспортних засобів, які знаходились на автостоянці.

За медичною допомогою звернулися двоє цивільних.

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