На пенсійні виплати направлено 44,2 мільярда гривень
Станом на 16 серпня 2024 року на виплати пенсій Пенсійним фондом направлено 44,2 мільярда гривень, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
Зокрема:
- На пенсійні виплати направлено 44,2 млрд грн, в тому числі через АТ "Укрпошта" – 8,2 млрд грн, через уповноважені банки - 36 млрд грн;
- на виплату житлових субсидій та пільг – 1336 млн грн;
- страхових виплат – 2043,3 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 888,1 млн грн.
Як повідомляють, у серпні надано 563 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.