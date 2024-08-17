ОСУВ "Таврія": ЗСУ взяли в полон російського військового біля Кринок

Українським захисникам вдалося взяти в полон російського військового в районі Кринок. Такий результат "нечастий" для даної ділянки фронту, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява спікера оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

Він розповів, що з початку доби російські окупанти провели один штурм позицій українських захисників на островах, які знаходяться на захід від Кринок Херсонської області.

"Штурм йшов із напрямку Козачих Лагерів, він відбитий. І ось під час цього штурму в полон потрапив один російський військовослужбовець", - зазначив Лиховій.

За його словами, росіянин виявився солдатом 28-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії РФ.

"Це нечасте явище, коли саме на плацдармі на лівому березі Дніпра потрапляють у полон російські військові. Тому що там перебування наших підрозділів пов'язане з форсуванням Дніпра, але трапляється і так… Він поповнить обмінний фонд і надасть свідчення про російський контингент, у тому числі і на лівобережжі Дніпра Херсонської області", - додав речник ОСУВ "Таврія".

Він уточнив, що переправити на правобережжя російського окупанта, якого захопили в полон, - складне завдання, оскільки човни українських захисників перебувають під постійними ударами дронів.

Що передувало

Нагадаємо, близько місяця тому у ЗМІ з'явилася інформація, що українські захисники вийшли з Кринок Херсонської області.

Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, коментуючи такі чутки, зазначив, що ситуація не така критична. При цьому українські захисники продовжують утримувати позиції у районі Кринок.

Саме село, за його словами, перетворилося на купу каміння під постійними ударами росіян.