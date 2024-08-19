В "Укренерго" прокоментували повернення графіків відключення світла

В Україні з понеділка, 19 серпня, через спеку знову повертають графіки відключень світла. У вечірні години буде застосована одна черга, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірi телемарафону.

"Ми вважаємо що наступний тиждень саме робочі дні з понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему" , - повідомив Кудрицький.

За його словами, традиційно у вихідні дні споживання спадає, і субота і неділя наступного тижня "обіцяють бути все-таки легшими".

"Поки що ми бачимо досить детальний прогноз на завтрашній день. Дійсно, той дефіцит який ми бачимо на вечір його, на жаль, не можна перекрити ні збільшеним виробництвом наприклад на гідроелектростанціях, ні додатковими обсягами аварійної допомоги з Європи, і тому змушені вдаватися до відключень споживачів" , - сказав голова "Укренерго".

Відключення світла

Нагадаємо, графіки відключень електроенергії в Україні не застосовувалися з 30 липня після того, як вийшли з ремонту два блоки АЕС та спала спека.

"Укренерго" планує відключати світло 19 серпня з 17:00 до 21:00. Обмеження будуть застосовуватись для однієї черги відключень. Причина - зростання споживання через спеку

Найбільший час відключень був у липні, коли в Україні спостерігалася спека, а температура піднялася до 40 градусів. За прогнозом синоптиків, у серпні такої спеки не очікується. Максимальна температура буде не більше 37 градусів тепла.