Окупанти фактично знищили заповідник "Асканія-Нова" – Херсонська ОВА

Заповідника "Асканія-Нова" вже фактично немає. Росіяни вивезли звідти чимало тварин, тим самим знищивши його. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Покудрін також підтвердив інформацію стосовно того, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника, який знаходиться у Херсонській області.

"Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально" , - зазначив він.

Що відомо про заповідник "Асканія-Нова"

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" неподалік Каховки в Херсонській області був унікальним не лише для України, а й для всієї Європи. Заповідна зона є найбільшою в Європі та щороку налічувала близько 140 000 туристів. Дана територія складала площу понад 33 000 гектарів, де зберігались унікальні види рослин і тварин.

Приблизно о 9 ранку 24 лютого 2022 року територія "Асканії-Нової" опинилася під контролем ворога. За час окупації на території заповідника відбулись десятки пожеж. Також неодноразово повідомлялось про те, що російські загарбники масово вивозять тварин, а на решту, яку їм не вдається зловити, влаштовують "сафарі".

"Асканія-Нова" в окупації

Нагадаємо, у липні 2022 року росіяни призначили фейкового директора в інституті "Асканія-Нова".

Пізніше, у 2023 році, росіяни разом з колаборантами встановили окупаційну адміністрацію у біосферному заповіднику.

Те, що окупанти крадуть тварин у заповіднику, підтвердили і в Центрі національного спротиву.