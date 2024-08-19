У Єврокомісії закликали активізувати зусилля з підтримки енергетики України

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон закликає активізувати зусилля з підтримки енергетики України перед зимовим сезоном. Про це Сімсон написала у колонці для Financial Times, повідомляє Європейська правда.

Вона зазначила, що Росія знищила або захопила близько 9 ГВт української генерації – це половина електроенергії, необхідної Україні взимку.

"Теплі місяці приховують найгірші наслідки. Відсутність електроенергії означає відсутність доступу до базових послуг: водяні насоси та каналізаційні мережі не працюватимуть, а опалення буде вимкнено. У морозні зимові температури деякі місця в Україні можуть стати просто непридатними для життя" , – пише представниця Єврокомісії.

Вона сказала, що ЄС та інші партнери України всіляко підтримують Україну у відновленні енергетичного сектору, однак треба робити набагато більше.

"Щоб уникнути гуманітарної катастрофи в Україні, ми повинні активізувати безпрецедентні зусилля з логістики та допомоги вже зараз" , – написала Сімсон.

Вона закликала діяти у шести ключових напрямках на підтримку енергетичного сектора України:

ремонт пошкоджених енергооб’єктів;

доставка Україні якомога більшої кількості малих децентралізованих генераторів;

розгортання сонячних панелей, щоб забезпечити електроенергією лікарні, школи, громадські та житлові будівлі;

розширення максимального обсягу електроенергії, який можна експортувати в Україну з інших країн Європи;

розширення можливостей міжмережевої взаємодії на кордонах;

посилення ППО поруч з критично важливими об’єктами енергетичної інфраструктури.