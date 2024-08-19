Як отримати статус безробітного: інструкція від Державного центру зайнятості

Після початку повномасштабної війни в Україні багато людей втратили роботу: через бойові дії, евакуацію або тимчасову окупацію, повідомляє РБК-Україна.

Сайт дізнався у Державному центрі зайнятості, як отримати статус безробітного та зберегти соціальні гарантії.

Процедура реєстрації безробітного

Для отримання статусу безробітного потрібно звернутися до будь-якого обраного центру зайнятості, подати відповідну заяву та надати певний пакет документів. Процедура регулюється Порядком реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб﻿, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 446 від 30 березня 2023 року.

Щоб отримати статус безробітного необхідно звернутися до будь-якого центру зайнятості у нашій країні із заявою про надання або поновлення статусу зареєстрованого безробітного. При цьому важливо надати певний перелік документів:

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу

Ідентифікаційний код (РНОКПП) або відповідні електронні відображення

Трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудову діяльність і припинення останнього виду зайнятості

Документ про освіту або його дублікат (за наявності)

Військовий квиток для осіб, що звільнилися зі строкової військової служби або мобілізованих

Заяву та усі необхідні документи можна подати кількома способами:

Особисто відвідавши центр зайнятості на безпечній території

В електронній формі через Портал Дія або офіційний сайт Державної служби зайнятості (за умови наявності електронного підпису)

Особливі умови для ВПО та осіб з ТОТ

Отримання статусу безробітного під час війни є важливим кроком для збереження соціальних гарантій. Уряд забезпечив можливість звернутися за допомогою, навіть якщо людина перебуває в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) повинні подавати заяву до центру зайнятості за місцем проживання. Особи, що перебувають на територіях, де ведуться бойові дії або які окуповані, можуть подати заяву через Портал Дія. Це значно спрощує процедуру, оскільки в такому випадку не потрібне подання інших документів до центру зайнятості.

Слід зазначити, що дані положення не стосуються припинення трудових договорів з керівниками підприємств, установ, організацій та осіб, що обіймають виборні посади.