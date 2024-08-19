Сенатор-республіканець допустив, що Трамп може не перемогти на виборах

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем допустив, що кандидат на посаду президента США Дональд Трамп може програти нинішні президентські вибори. Таку думку сенатор висловив в інтерв’ю телеканалу NBC News, повідомляє Європейська правда.

Ця заява прозвучала після запитання ведучої, чи повинен Трамп продовжувати особисто атакувати свою опонентку Камалу Гарріс, під час передвиборчої кампанії.

"Президент Трамп може виграти ці вибори. Його політика хороша для Америки, і якщо ви проводите дебати щодо політики президента, він виграє. Дональд Трамп – провокатор, шоумен – може не виграти ці вибори" , – сказав Грем.

Він сказав, що йому та іншим слід "зібратися разом і провести кампанію за нього (Трампа – Ред.), а не просто давати поради".

Сенатор звернувся до колег-республіканців, таких як колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі, губернатор Флориди Рон ДеСантіс і губернатор Вірджинії Гленн Янгкін.

"Нам з Ніккі потрібно поїхати до Джорджії. Ми даємо поради на телебаченні президенту Трампу. У нього багато критиків. У нього багато радників, але Ніккі Гейлі, ДеСантіс, Янгкін і всі ці чудові люди, які у нас є, давайте зберемося разом і дійсно проведемо кампанію за цього хлопця" , – резюмував Грем.

Як відомо, Трамп неодноразово вдавався до образ на адресу Гарріс, називаючи її "божевільною", "некомпетентною" і навіть поставивши під сумнів її расову приналежність.

Відтоді члени Республіканської партії порадили Трампу зосередити свою риторику більше на політичних розбіжностях з Гарріс і менше на особистих образах. У відповідь Трамп заявив, що має право на особисті нападки на Гарріс.