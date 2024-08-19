Проросійські сайти поширила фейки, що Обама хотів убити Трампа

Прокремлівські сайти, які маскуються під американські новинні ресурси, поширювали брехливі "новини" про те, що демократи планували вбити експрезидента Дональда Трампа. Про це йдеться у публікації AFP, повідомляє Європейська правда.

За даними дослідників дезінформації, за останні місяці з'явилися сотні фальшивих ЗМІ, кількість яких перевищила кількість американських газетних сайтів. Фальшиві сайти – значною мірою завдяки дешевим і доступним інструментам штучного інтелекту – підживлюють вибух неправдивих наративів перед президентськими виборами 5 листопада.

Раніше цього місяця мережа з десятків вебсайтів поширила неправдиве твердження про те, що за замахом на Трампа в липні стоїть Демократична партія. У статтях цитувався аудіозапис нібито приватної розмови між експрезидентом Бараком Обамою і одним із стратегів Демократичної партії, в якій голос, що імітує голос колишнього президента, каже, що "позбавлення від Трампа" забезпечить "перемогу над будь-яким республіканським кандидатом".

За даними NewsGuard, американської організації, що займається моніторингом дезінформації, аудіозапис було створено за допомогою штучного інтелекту для статті під назвою "Провідні демократи стоять за замахом на Трампа; Обама знає про деталі" на маловідомому сайті DeepStateLeaks.org.

Аудіозапис поширили через мережу, що складається зі 171 фальшивого новинного сайту, з такими назвами, як Atlanta Beacon і Arizona Observer, які посилалися на DeepStateLeaks як на джерело. За даними NewsGuard, їхні статті виглядали як переписані штучним інтелектом версії однієї і тієї ж історії.

Мережу пов’язують з Джоном Марком Дуганом, колишнім морським піхотинцем США, який втік до Росії. Дослідники вважають Дугана, колишнього заступника шерифа Флориди, який переховується від правосуддя, ключовим гравцем у глобальній дезінформаційній мережі Кремля.

Інші пов'язані з виборами наративи, які просуває проросійська мережа Дугана, включають неправдиве твердження про те, що тіньова українська ферма тролів прагне зірвати вибори в США, і що американський агент виявив прослуховування в резиденції Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. Ці наративи поширюють різними мовами у соцмережах.