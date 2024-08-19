Терехов: Підприємців у Харкові звільнили від низки податків

На сесії міської ради підприємців Харкова звільнили від податків на нерухомість, на землю та сплати єдиного податку для ФОП 4 групи, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Рішенням сьогоднішньої сесії ми продовжили звільнення усіх наших підприємців від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року.

"Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни та що завдяки їм власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи" , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

На сесії міської ради Харкова ухвалили рішення про звільнення підприємців від податку на землю, нерухомість та єдиного податку для ФОП четвертої групи.