У WhatsApp з'явиться функція автоматичного блокування повідомлень від невідомих акаунтів

Компанія Meta додасть у WhatsApp функцію, яка дозволить автоматично блокувати повідомлення від невідомих акаунтів. Про це повідомили спеціалісти WaBetaInfo, які вивчили нову бета-версію застосунку для Android із номером 2.24.17.21, повідомляє Mezha Media.

Користувачі отримають можливість встановлювати ліміт на кількість повідомлень від невідомих контактів. Після перевищення ліміту месенджер автоматично буде блокувати всі наступні повідомлення від цих акаунтів.

Нововведення підвищить продуктивність пристрою, зменшуючи потік спаму та небажаних повідомлень, які можуть перевантажувати застосунок.

Коли така можливість зʼявиться у всіх користувачів WhatsApp, поки невідомо.