У США вважають, що Іран може оголосити себе ядерною країною до кінця 2025 року

Занепокоєння з приводу швидкого прогресу Ірану в ядерній сфері в США зростають. З'явилась інформація про те, що він може оголосити себе ядерною державою до кінця 2025 року. З посиланням на заяву голови Комітету з розвідки США та конгресмена-республіканця Майка Тернера, яку він зробив в етері CBS News, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

На його думку, Іран досяг значних успіхів у розвитку ядерної програми через "політичну стратегію нинішньої адміністрації США". Він підкреслив, що така ескалація є серйозною загрозою для глобальної безпеки й може докорінно змінити ситуацію у світі.

Ці заяви пролунали на тлі нещодавньої дискусії щодо ядерної політики Ірану, яку також зачіпав колишній президент, а нині кандидат на посаду голови держави Дональд Трамп. Нагадаємо, що саме він вивів США з ядерної угоди з Іраном у 2018 році.

За словами Тернера, адміністрація Трампа, проводячи кампанію максимального тиску на Іран, змогла обмежити можливості Тегерана у просуванні ядерної програми. Проте, як каже конгресмен, нібито "гнучкість" політики Джо Байдена дозволила Ірану відновити зусилля в цьому напрямку.

Він також заявив, що адміністрація Байдена "не відповіла належним чином" на ймовірні спроби Ірану втручатися в американські вибори, а також на інші акти агресії, що лише підвищило сміливість і активність Ірану на міжнародній арені.

Ядерна програма Ірану почалася ще в 1950-х роках у рамках програми "Атом для миру", ініційованої США. Після Ісламської революції 1979 року програма змінила курс. У 2000-х роках міжнародна спільнота висловила занепокоєння з приводу можливості Ірану розробляти ядерну зброю, що призвело до санкцій з боку ООН, США та ЄС.

У 2015 році Іран підписав спільний всеосяжний план дій (JCPOA) з групою міжнародних партнерів, включаючи США, ЄС, Росію, Китай і кілька інших країн. Документ мав на меті обмежити ядерну програму Ірану в обмін на зняття санкцій. Іран погодився скоротити запаси збагаченого урану, зменшити кількість центрифуг та дозволити міжнародні інспекції своїх ядерних об'єктів. Однак саме у 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з ядерної угоди, заявивши, що вона є "недостатньо ефективною". Після цього він повернув американські санкції проти Ірану.

Вважається, що це призвело не лише до погіршення відносин між країнами, але й до того, що Іран почав більше придивлятися до співробітництва із Росією. Підозрюється, що в обмін на надання РФ військової допомоги, щоб продовжувати вести злочинну війну проти України, Іран міг отримати підтримку з боку Кремля своєї ядерної галузі.

Наразі Іран підтримує терористичне угрупування "Хезболла", а також "ХАМАС", тому є однією стороною конфлікту на Близькому Сході. Іран продовжує погрожувати Ізраїлю "відповіддю" за вбивство двох топ-ватажків цих угрупувань. Детальніше про загострення у цьому регіоні читайте у нашому матеріалі.