У Лондоні відреагували на слова Зеленського про уповільнення допомоги Україні

Британський уряд підтвердив незмінну підтримку України у відповідь на зауваження президента Володимира Зеленського про уповільнення британського лідерства﻿, заявив речник прем’єр-міністра Кіра Стармера. З посиланням на The Guardian, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Прем'єр-міністр Британії залишається абсолютно рішучим у своїй підтримці України. З точки зору нашої підтримки, знову ж таки, вона є непохитною" , - сказала речниця Стармера.

Однак за її словами, позиція британського уряду щодо використання Україною ракет дальнього радіуса дії Storm Shadow не змінилася.

Цими вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Британія демонструвала справжнє лідерство в підтримці для Києва. Однак останнім часом ситуація дещо змінилась.

Мова була про дозвіл використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по Росії. Варто зауважити, що ракети Україні отримує від трьох країн - Британії, Франції та США.

Варто зауважити, що ЗМІ поширили інформацію про те, що нібито Сполучені Штати Америки вже більше місяця не відповідають на запит Британії із пропозицією дозволити українським воїнам застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії.

Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявляв, що Велика Британія не допомагатиме Україні вражати цілі в Росії. Проте Британія може дозволити Україні використати надану зброю для таких атак.