Генштаб: ворог штурмує українські позиції, з початку доби 78 зіткнень

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників по всій лінії фронту, найскладнішою ситуація залишається на Покровському напрямку; загалом від початку доби уже відбулося 78 боєзіткнень.﻿﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00 19 серпня, повідомляє Українська правда.

"Від цинічних авіаударів із повітряного простору Російської Федерації потерпає прикордоння Сумщини. Від бомбардувань сьогодні (19 серпня – ред.) постраждали райони населених пунктів Хотінь та Обухівка. До того ж росіяни завдали авіаудару НАРами (некерована авіаційна ракета – ред.) по Порозку. Також під бомбардування ворожої авіації потрапили Липці на Харківщині" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішних атаки поблизу Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 8 боєзіткнень. Росіяни наступали у бік Торського, Глушківки, Макіївки, Стельмахівки та Кругляківки. Наразі половина атак продовжується.

Також окупанти двічі вдарили КАБами у район Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія 9 разів штурмувала позиції українських захисників. Найбільш активно росіяни діяли з боку Площанки.

На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося 6 боєзіткнень. Окупанти наступали поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки.

"Наразі ще точаться три бої" , – повідомили у Генштабі.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили 2 штурми неподалік Іванівського та Андріївки. Біля останньої боєзіткнення продовжується.

На Торецькому напрямку окупанти атакували 9 разів – біля Нью-Йорка, Торецька, Залізного та Неліпівки.

"Сім боїв завершено, ще два – тривають" , – зазначає Генштаб.

Крім того, загарбники завдали 6 авіаударів, скинувши 9 КАБів, по Щербинівці, Неліпівці та Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили атаки у районах населених пунктів Воздвиженка, Новогродівка, Зелене Поле, Калинове, Миколаївка, Птиче, Михайлівка, Камишівка та Миролюбівка.

"Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 24 атаки, п’ять боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав три авіаудари некерованими авіаракетами по Олександрополю" , – повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку загарбники 5 разів безуспішно атакували поблизу Невельського та Костянтинівки.

На Времівському напрямку росіяни задіювали для ударів авіацію – тричі вдарили НАРами у район населеного пункту Макарівка. Окрім того, провели 3 штурмових дії, намагаючись просуватись з боку Володимирівки і Солодкого, а також провели атаку у районі Водяного.

На Придніпровському і Оріхівському напрямках загарбники наступальних і штурмових дій з початку доби ще не вели. Натомість, завдали авіаударів маже 60 НАРами у бік П’ятихаток, Гуляйполя і Ольгівки. Окрім того, скинули по 3 авіабомби у райони Новоданилівки і Темирівки.