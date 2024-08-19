В "Укрэнерго" сообщили, как во вторник будут действовать графики
У всіх регіонах України завтра, 19 серпня, увечері будуть діяти графіки відключень світла. З посиланням на "Укренерго", пише Іван Носальський, РБК-Україна.
Як зазначили в компанії, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 застосовуватиметься одна черга відключень.
При цьому з 17:00 до 22:00 застосовуватимуться дві черги відключень одночасно. Решту часу обмеження не прогнозують.
Також в "Укренерго" уточнили, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.