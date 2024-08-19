Ударні БПЛА з кількох напрямків, на Київщині працювала ППО (Оновлено)

Російська армія ввечері 19 серпня запустила ударні безпілотники в Україну з кількох напрямків.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, Київську ОВА, повідомляє Українська правда.

О 21:39 повідомили про загрозу ударних БпЛА в Сумській області. Згодом військові уточнили, що БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний.

О 21:49 з'явилась загроза БпЛА напрямком з Херсонщини на Миколаївщину.

О 22:22 військові попередили про рух ударних БпЛА на межі Полтавської та Сумської областей, курс західний; БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину та БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

О 22:43 повідомили про рух ударних БпЛА на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс західний; БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний; БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний та БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 23:15 повітряну тривогу оголосили в Києві.

О 23:31 військові попередили про рух ударних БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс західний, у південній частині Сумської області, курс західний та декілька груп БпЛА з Херсонщини через Миколаївщину, курс північно-західний.

Також Київська ОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО.

О 00:12 20 серпня в Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.