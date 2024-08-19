Ізраїль прийняв пропозицію США щодо угоди з ХАМАС про заручників

Ізраїль підтримав угоду з ХАМАСом про звільнення заручників, яку запропонували Сполучені Штати Америки, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. З посиланням на The Jerusalem Post, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Глава Держдепу США перебуває з візитом в Ізраїлі. Сьогодні, 19 серпня, він провів зустріч із прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху.

"Він (Нетаньяху - ред.) підтвердив мені, що Ізраїль приймає пропозицію (щодо заручників - ред.) і що він підтримує її" , - зазначив Блінкен.

За його словами, тепер остаточне рішення має ухвалити ХАМАС. Якщо це станеться, то сторони конфлікту за участю посередників - США, Єгипту та Катару - повинні досягти домовленостей, як вони виконуватимуть свої обов'язки в рамках угоди.

У свою чергу Нетаньяху підтвердив, що його країна підтримує ініціативу США.