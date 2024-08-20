Блінкен: ХАМАС повинен погодитися на угоду про звільнення заручників

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прийняв "проміжну пропозицію" Штатів щодо остаточного звільнення заручників, і тепер це має зробити і ХАМАС.﻿﻿ Про це Блінкен сказав журналістам у Тель-Авіві під час одноденного візиту до Ізраїлю, повідомляє Українська правда.

"Під час дуже конструктивної зустрічі з Нетаньяху сьогодні, він підтвердив мені, що Ізраїль приймає пропозицію про перехідний період, що він її підтримує" , – сказав держсекретар США.

"Тепер ХАМАС повинен зробити те ж саме, а потім сторони, за допомогою посередників – США, Єгипту і Катару – повинні зібратися разом і завершити процес досягнення чітких домовленостей про те, як вони будуть виконувати зобов'язання, взяті на себе в рамках цієї угоди" , – додав Блінкен.

Аналогічну заяву Нетаньягу зробив після їхньої тригодинної зустрічі в Єрусалимі раніше цього ж дня. Проте, Нетаньягу і речник уряду Девід Мерсер продовжували підкреслювати тверду прихильність Ізраїлю до деяких принципових моментів, які створили розрив у відносинах з ХАМАС щодо угоди.

Видання The Times of Israel зазначає, що протягом усього візиту Блінкена в ЗМІ постійно з'являлися повідомлення, в яких Нетаньягу звинувачували в саботажі угоди і в тому, що він унеможливлює роботу своєї переговорної групи.

Блінкен підтвердив журналістам, що Нетаньягу пообіцяв "відправити свою групу старших експертів назад до Дохи або Єгипту, щоб спробувати завершити цей процес".

Коли мова зайшла про наступні кроки, Блінкен зосередився на ХАМАС, заявивши, що "ми сподіваємося, що ХАМАС, в першу чергу, підтримає проміжну пропозицію".

Держсекретар США планує відвідати Єгипет і Катар після візиту до Ізраїлю, а потім повернутися до Вашингтона.

"І Єгипет, і Катар контактують з ХАМАС" , – сказав Блінкен, додавши, що він очікує отримати оновлену інформацію про їхні зусилля.

Міністр оборони Йоав Галант закликав Блінкена використати всю силу дипломатичного тиску США, щоб схилити ХАМАС до прийняття угоди.

"Чим довше це (укладання угоди про звільнення заручників – ред.) триватиме, тим більше заручників страждатимуть, можливо, загинуть, і тим більше станеться інших речей, які унеможливлять це, тому ми так інтенсивно зосереджені на тому, щоб це було зроблено і зроблено зараз" , – заявив Блінкен.

"Є питання імплементації та забезпечення чіткого розуміння того, що кожна сторона буде робити для виконання своїх зобов'язань. Це наступний крок, за умови, що ХАМАС погодиться на проміжну пропозицію" , – додав він.

Адміністрація Байдена сподівається, що якщо буде досягнуте припинення вогню в Газі, то все ж таки вдасться нормалізувати відносини між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Раніше Блінкен закликав усі сторони до останнього поштовху для досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

У п'ятницю президент США Джо Байден заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС близька, але наразі ще не досягнута.

Своєю чергою Франція і Велика Британія висловили сподівання, що "перебувають на порозі угоди", щоб покласти край конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.