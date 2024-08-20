США не змінили позицію щодо ударів по РФ попри бої на Курщині – Білий дім

У Білому домі заявили, що позиція США щодо далекобійних ударів по російській території не змінилася, попри проведення Збройними силами України операції у Курській області. Про це заявила журналістам на борту президентського літака речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Європейська правда.

Коментуючи український наступ у Курській області, вона зазначила, що українці захищають свою територію від агресії РФ.

"Що я скажу, так це те, що наша політика (щодо далекобійних ударів – Ред.) не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього" , – сказала Жан-П’єр.

Вона також додала, що США не брали і не беруть участі в жодному з аспектів планування чи підготовки цієї операції.

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав українських дипломатів сприяти тому, аби західні держави розширювали дозвіл використовувати передану ними далекобійну зброю для ударів по території Росії.

Нещодавно стало відомо, що Вашингтон фактично блокує дозвіл Британії на використання Києвом ракет Storm Shadow на території Росії на тлі побоювань адміністрації Байдена щодо ескалації війни.