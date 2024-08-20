Німеччина поставить Україні ще чотири системи IRIS-T до кінця року

В уряді Німеччини заявили, що планують до кінця року поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив заступник офіційного представника німецького уряду Вольфганг Бюхнер, якого цитує dpa.

Також, за його словами, в Україну будуть доставлені 10 зенітних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 бойових танків Leopard, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків.

"Німеччина залишається абсолютно відданою, і канцлер (Олаф Шольц) дає слово, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде необхідно, і ніхто, особливо президент Росії (Владімір Путін), не може сподіватися, що ми послабимо свої зобов'язання", – сказав Бюхнер.

Нагадаємо, минулими вихідними німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

В українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.

У самій Німеччині політики як від опозиційного ХДС, так і від коаліції, зокрема, від партії Олафа Шольца, розкритикували такий підхід до подальшого фінансування допомоги Україні, оскільки вважають, що це може загрожувати безпеці Німеччини.

В уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів.