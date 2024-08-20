Рада підтримала законопроєкт про позбавлення зрадників держнагород у першому читанні

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11410, який передбачає можливість позбавлення державних нагород осіб, визнаних зрадниками України. Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У першому читанні законопроєкт підтримали 341 народний депутат.

Згідно з документом, у Кримінальний кодекс буде внесено нове додаткове покарання - позбавлення державних нагород за вчинення визначених злочинів. Суд під час ухвалення вироку буде зобов’язаний розглянути, чи є підстави для позбавлення нагород.

Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто служить російському диктатору Володимиру Путіну або виправдовує його війну, не заслуговують на збереження державних нагород України. Це стосується зокрема тих, хто втік до Росії після 24 лютого 2022 року, а також колаборантів.