Bloomberg: Ціна золота вперше перевищила позначку в 2550 дол за унцію

Біржова ціна золота вперше в історії перевищила позначку 2550 дол за унцію, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість грудневого контракту на золото на товарній біржі Чикаго на торгах зросла на 0,4%, піднявшись до 2552 дол за унцію.

Повідомляється, що вартість золота з початку року зросла більш ніж на 20% на тлі оптимізму, що росте в інвесторів, щодо перспектив пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС США.

В повідомленні додають, на підставі аналізу ф’ючерсів можна зробити висновок, що ринок із ймовірністю у 75,5% чекає зниження ставки на вересневому засіданні ФРС з поточних 5,25−5,5% до 5−5,25% річних. Імовірність зниження ставки до 4,75−5% оцінюється у 24,5%.

Вартість золота підштовхують вгору і великі закупівлі металу центральними банками.

Зазначається, що, крім того, попит на золото як на захисний актив підвищився через зростання геополітичних ризиків, включаючи напруженість на Близькому Сході.

Нагадаємо:

Ціни на золото йдуть вгору, залишаючись поблизу рекордних максимумів - підтримку дорогоцінному металу надають надії на зниження ставки в США і напруженість на Близькому Сході, що зберігається.