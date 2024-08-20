Винищувачі НАТО за тиждень перехопили 10 літаків РФ над Балтикою

За минулий тиждень винищувачі НАТО тричі злітали для перехоплення російських літаків над територією Балтійського регіону. Загалом вдалося перехопити 10 бойових літаків, які належать РФ.﻿ Про це повідомили у міністерстві оборони Литви, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Винищувачі НАТО вилетіли на ідентифікацію російського літака Іл-20 13 серпня.

Він здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області Російської Федерації, а потім летів у зворотній бік без плану польоту, без увімкненого радіолокаційного ретранслятора. Також він не підтримував радіозв’язку з регіональним центром управління польотами.

Вже 14 серпня винищувачам прийшлося знову вилетіли для ідентифікації двох російських літаків ТУ-22М3, двох СУ-30, двох СУ-35 і двох СУ-27.

Літаки ТУ-22М3, СУ-30 і СУ-35 летіли у міжнародному повітряному просторі з материкової території РФ та у зворотний бік. Два літаки СУ-27 кружляли у повітряному просторі неподалік Калінінградської області. Ні плану польотів, ні увімкнених радіолокаційних ретрансляторів та підтримки радіозв’язку у них не було.

Третій раз, 16 серпня, винищувачі НАТО піднялись у повітря для ідентифікації російського літака Іл-20, який летів з Калінінградської області до материкової частини Росії. Він знову не виходив на радіозв'язок, не мав плану польотів та увімкненого ретранслятора.

Нагадаємо, Росія неодноразово порушувала своїми військовими літаками повітряний простір країн НАТО. Це стосувалося також і нових членів Альянсу - Швеції та Фінляндії. При цьому у декларації Вашингтонського саміту НАТО, який проходив у минулому місяці, зазначається, що агресивні гібридні дії Росії можуть змусити Альянс застосувати статтю 5. Вона говорить про те, що напад на одного із членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО, а також передбачає план дій у відповідь.