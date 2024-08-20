Навчальний рік 2024: скільки шкіл у Києві обладнано генераторами

Ситуація в енергетиці України залишається надзвичайно складною. Крім створення безпечних умов навчання на тлі війни, школам необхідно подбати й про стабільне електропостачання, повідомляє РБК-Україна.

Сайт дізнався, яка ситуація у Києві та скільки шкіл мають генератори.

У скількох школах Києва є генератори

Навчальний рік в українських школах почнеться вже менше, ніж за 2 тижні. До офлайн навчання зможуть повернутися учні лише тих шкіл, у яких є укриття. Зокрема, у Києві таких більше 10 тис. Також у деяких школах з’являться й електрогенератори.

У Київській міській раді повідомили, що згідно з рішенням Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у Києві визначили місця для розгортання пунктів незламності.

"До переліку увійшли 418 закладів освіти, які будуть забезпечені необхідним обладнанням, зокрема генераторами. Районні державні адміністрації Києва відповідають за визначення потреб цих закладів і здійснення закупівель генераторів з урахуванням пріоритетності" , – йдеться у коментарі.

Скільки шкіл в Україні забезпечені генераторами

Згідно з відповіддю Міністерства освіти та науки України виданню hromadske, понад 80% українських шкіл вже мають генератори, і органи місцевого самоврядування продовжують їх закупівлю. Однак у відомстві зазначають, що цих генераторів недостатньо для повноцінного освітнього процесу з використанням усієї необхідної техніки, але їх вистачить для очних зустрічей учителів з дітьми.

МОН планує повернути якомога більше дітей до очного навчання наступного року, вважаючи це найкращим варіантом в умовах відключень електроенергії. Школи матимуть автономію в організації навчального процесу залежно від ситуації.

Ситуація в енергетиці

Російські окупаційні війська продовжують атакувати об’єкти енергетики в Україні – ТЕС та ГЕС зазнали значних пошкоджень, що спричинило дефіцит в енергосистемі через недостатню генерацію.

З огляду на зростання споживання під час спеки, енергетики були змушені запровадити графіки відключень електроенергії. Особливо жорсткі обмеження спостерігалися у липні, коли світло вимикали в середньому понад 12 годин на добу.

Цього тижня в Україні також підвищилася температура, в Києві вона досягла +34 градусів. Внаслідок цього енергетикам довелося повернутися до погодинних відключень світла. Українців закликають до ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби, а особливо – в години максимального споживання вранці та ввечері.

При підготовці матеріалу використані такі джерела: дані "Укренерго", коментар Київської міської ради для РБК-Україна, публікації на сайті hromadske.